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أخبار العالم

البرلمان التونسي يصدق على حكومة يوسف الشاهد الجديدة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام تونسية، في أنباء عاجلة، منذ قليل، بأن مجلس النواب التونسي، صدق على التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، يوم 5 نوفمبر الماضي.

جاء ذلك ضمن جلسة موسعة عقدها البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومة الشاهد.

ونقلت القناة التاسعة التونسية عن "الشاهد"، قوله، خلال الجلسة: "الضبابية السياسية أثرت على عمل بعض الوزراء في الحكومة السابقة؛ وهو ما أثر ايضا على طريقة أدائهم".

وأضاف: "الهدف من التحوير؛ معرفة من يدعم الحكومة فعلا ومن ضدها، فالحكومة عانت من قصف كبير في الفترة الماضية من جميع الفاعلين السياسيين والقصف الذي تلقته من النيران الصديقة أكثر من المعارضة.. إن قلوبهم معك وسيوفهم عليك”.

وكان البرلمان التونسي قد أعلن مؤخرًا أنه سيعقد جلسة منح الثقة لحكومة الشاهد، ضمن التعديل الوزراي الذي أعلنه الأخير يوم 5 نوفمبر الماضي، والذي لاقى رفضًا شديدًا من جانب الرئيس الباجي قائد السبسي.
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