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محافظات

إحباط تهريب ربع طن بانجو شرق نفق الشهيد أحمد حمدي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:59 ص
بانجو
بانجو
حسن غنيمة
أحبط ضباط مباحث قسم شرطة الجناين بالسويس، تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو بشرق نفق الشهيد أحمد حمدي، وزنت ربع طن.

وكان اللواء محمد جاد مدير الأمن قد تلقى اخطارا من اللواء خالد ابراهيم مدير ادارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتمكن الرائد عبد الرحمن ابو الفضل رئيس مباحث الجناين من احباط تهريب ربع طن من نبات البانجو المخدر، كان أحد تجار المخدرات يعتزم تهريبها قادما من جنوب سيناء إلى السويس؛ فى محاولة لاغراق محافظات القنال والدلتا بالمواد المخدرة.

والقى الضابط، القبض على "م.ع.س" سائق سيارة نقل، أثناء تهريبه المخدرات المضبوطة، بها، داخل مخزن سري أسفل حجارة جيرية محملة عليها، حيث جرى التحفظ على المضبوطات.

وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط؛ اعترف بحيازته للمواد المخدرة ونقلها بغرض توزيعها على التجار.

وحرر محضر بالواقعة و بعرض المتهم على النيابة امرت بحبسه على ذمة التحقيقات.
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