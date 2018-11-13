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رياضة

سيلتا فيجو يطيح بمدربه بعد رباعية ريال مدريد

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:14 ص
الأرجنتيني، أنطونيو
الأرجنتيني، أنطونيو محمد
حسن العمدة
أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني، إقالة مدربه الأرجنتيني، أنطونيو محمد؛ عقب الخسارة أمس في عقر داره، أمام ريال مدريد بنتيجة (2-4)، في الجولة الـ12 لليجا، على أن يتولى البرتغالي ميجيل كاردوسو، الإدارة الفنية للفريق.

وقال النادي، في بيانه، الاثنين،: "أنطونيو محمد وطاقمه الفني، لن يكملوا مسيرتهم مع سيلتا فيجو، بعد الاتفاق بين الطرفين على فسخ العقد".

وتابع: "ترغب إدارة النادي في توجيه الشكر، سواء للمدرب الأرجنتيني أو لمساعديه، جوستافو ليما، خوليان تارتاجليا، كارلوس ماسا، كلاوديو كيني، خوليو هيزي، على التفاني والاحترافية والمجهود الذي بذلوه، خلال الفترة الماضية".

كما تمنت إدارة النادي "التوفيق" لهم في المستقبل، سواء على المستوى المهني أو الشخصي.

وجلس "محمد" على مقعد المدير الفني لـ"السيليستي"، الصيف الماضي، بدعم من رئيس النادي والمساهم الأكبر، كارلوس مورينيو، خلفا لـ"خوان كارلوس أونزوي".

ولكن منذ قدوم المدرب السابق لثيلايا المكسيكي، كانت الصدامات هي العنوان الأبرز لعلاقته مع الإدارة، حيث طلب التعاقد مع حارس مرمى ومهاجم، إلا أن الإدارة الرياضية لم تلب مطالبه.

وعلى الرغم من البداية الجيدة للفريق في الموسم، وحصده لـ7 نقاط خلال أول 3 جولات؛ إلا أن النتائج بدأت في التذبذب بعد ذلك، حيث لم يحقق الفريق سوى انتصارا وحيدا، مقابل 4 تعادلات و4 هزائم، ليحتل حاليا المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.

وفي ذات الصدد، قررت إدارة النادي إسناد مهمة تدريب الفريق، للبرتغالي ميجيل كاردوسو، الذي أقيل في أكتوبر الماضي، من تدريب نانت الفرنسي.

وكان المدرب البرتغالي، أحد المرشحين بقوة لقيادة سيلتا، بعد رحيل أونزوي الصيف الماضي، ولكن مدير عام النادي حينئذ، أنطونيو تشافيس، رفض الفكرة بعد جلسة جمعته بالمدرب في البرتغال.

وسيتم تقديم كاردوسو (46 عاما)، اليوم الثلاثاء، قبل أن يخوض مرانه الأول مع الفريق.
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