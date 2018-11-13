تامر حسني: بنحضر لـ البدلة 2.. وإيرادات الفيلم مفاجأة.. فيديو

قال الفنان تامر حسني، إنه كان من المفترض أن يتم عرض فيلم البدلة في عيد الفطر، ولكن بسبب انشغالي في The Voice Kids، وجولتي الغنائية خارج مصر، ودخول الفنان أكرم حسني في مسلسل؛ فتم تأجيل طرح الفيلم لعيد الأضحى.



وأضاف " حسني " في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" أنا وأكرم حسني صحاب من زمان قبل الشهرة، وحسيت ان أكرم حسني بدأ ياخد خطوات واضحة وصريحة في السينما".



وتابع:" نحضر لـ فيلم البدلة 2، حجم الإيرادات كانت مفاجئة بالنسبة لي، و احنا ذاكرنا واجتهدنا عشان يطلع الفيلم بالشكل المرضي للجمهور".



وعرضت الفنانة إسعاد يونس، مجموعة من المشاهد الكوميدية التي تجمع بين تامر حسني وأكرم حسني في فيلم البدلة، وتعرض لأول مرة، في «صاحبة السعادة».

