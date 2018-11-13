3 مكونات من مطبخك تعطر جسمك 24 ساعة

اكتشفي 3 مكونات من مطبخك تخلصك من رائحة العرق الكريهة، وتعطي نفس نتائج مزيل العرق، ولكن بشكل آمن دون أضرار تصيبك.



الدكتورة أماني عبد الغني، أستاذ الاقتصاد المنزلي، قالت إن هناك موادا طبيعية تغني عن استخدام مزيلات العرق؛ لقدرتها على القضاء على رائحته لمدة 24 ساعة، وهي:



1- الشبَّه.. حيث أن لها القدرة على منع رائحة العرق، وتعطي رائحة زكية للجسم وأماكن التعرق.



2- الليمون.. دهن أماكن التعرق بالليمون؛ يخلصك من الرائحة الكريهة لمدة 24 ساعة بل ويزيد,



3- ماء الورد ، ادهن أماكن التعرق بماء الورد؛ لتستمتع برائحة طيبة ليوم كامل.