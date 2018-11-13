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مرأة

خلص جسمك من السموم والوزن الزائد بكوب من هذا المشروب

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:34 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يشكو الكثير من الأشخاص بالشعور الدائم بالإجهاد ويرجع ذلك لعدة أسباب، أبرزها؛ عدم تخلص الجسم من السموم.

وإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك نسف الكرش والوزن الزائد، وتخليص جسمك من الدهون؛ بالحرص على تناول كوب يومي من المشروب الذي اشار إليه الدكتور فاروق الطاهر، استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب.

وأوضح أن المشروب عبارة عن "عصير الليمون مع إضافة ملعقة من الزنجبيل" وتناوله بدون سكر، أو تحليته بعسل النحل، مشيرا إلى انه يعطي الجسم الفوائد الهامة التالية:

1- يرفع مشروب الليمون بالزنجبيل من معدلات حرق الدهون الثلاثية .

2- يحتوي الليمون على نسبة عالية من الماء؛ مما يعطي إحساسًا طويلًا بالشبع، وبالتالي فقد الوزن.

3- من شأن هذا المشروب أن يطرد السموم المتراكمة بالجسم؛ نتيجة عمليات التمثيل الغذائي، وبالتالي التمتع بالصحة والعافية.
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