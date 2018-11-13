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رياضة

محمد صلاح يكشف سر العلامة الإباحية فوق قميصه.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:19 ص
محمد صلاح والقميص
محمد صلاح والقميص المثير للجدل
نور عادل
كشف النجم الدولى محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى، سر الصورة المثيرة للجدل التى نشرها مؤخرًا على صفحاته بمواقع التواصل الأجتماعى، والتي ظهر عليها شعار أحد المواقع الإباحية، وذلك خلال تواصل أفراد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى معه.

وقال مراسل قناة "أون سبورت" الذى تواجد فى معسكر المنتخب ببرج العرب، "جميع أفراد الجهاز الفنى تواصلوا مع محمد صلاح للاستفسار عن صورته الغريبة، وشعار الشركة الاباحية التى تواجدت على الـ"تي شرت" الذى يرتديه، والتى اثارت جدلًا كبيرًا بين الجماهير.

وقال الفرعون المصرى للجهاز الفنى أن هذه العلامة توضح إنه ضد هذا الموقع أو الشركة الاباحية" وأن الجمهور المصري لم يصله المغذى من المنشور.


وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء أمس الإثنين محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، قادمًا من إنجلترا استعدادًا للمشاركة مع المنتخب فى مباراة تونس، المقرر لها الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

ووصل صلاح على متن رحلة مصر للطيران القادمة من مطار هيثرو بلندن، وتم إنهاء إجراءات وصوله بصالة الخدمة المميزة بمبنى الركاب ٣.

وغاب محمد صلاح عن أول مران للمنتخب اليوم ببرج العرب، والذي أقيم فى السادسة والنصف مساء الاثنين بالملعب الفرعى لاستاد برج العرب، وهو ما يعنى صعوبة لحاق اللاعب بالمران على أن يشترك فى مران اليوم.
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