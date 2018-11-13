بالنوم.. 10 خطوات فعالة تحارب نزلات البرد الحادة

يصاب حوالي 70٪ بالعدوی التنفسية كل عام، حيث إنه السبب الأكثر شيوعًا لأي شخص يذهب إلی الطبيب في الشتاء، وفي كل مرة يأتي الأمر فإنك تحاول بشتى الطرق للتخلص منه.



صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شرحت بعض الطرق التي يمكن أن تتبعها؛ لمنع السعال ونزلات البرد والأنفلونزا الحادة، كالتالي/



1- تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات..

وهو ما يضمن لجسمك الحصول علی الكثير من مضادات الأكسدة في نظامك الغذائي، بالإضافة إلی أنه غني بمجموعة من الفيتامينات.



وتساعد الفيتامينات A، C، D، وكذلك الزنك والسيلينيوم علی جعل خلايا الدم البيضاء أكثر فعالية في مكافحة البكتيريا والفيروسات، وبذلك تساهم في الأداء الطبيعي لنظام المناعة.



ويمكن العثور علی الفيتامينات A و C في مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات، في حين أن فيتامين D- لأنه قابل للذوبان في الدهون- موجود في الغذاء مثل الأسماك الزيتية ومنتجات الألبان والبيض، ويمكن أيضًا الحصول علی الزنك من هذه الأطعمة، بالإضافة إلی الفول والبقوليات والمكسرات والبذور.



2- الحصول علی ما يكفي من النوم..

ربما سمعت عن أهمية الحصول علی ما يكفي من النوم مليون مرة من قبل، حيث ان سوء النوم؛ هو المحرك الشائع لنظام المناعة الضعيف".



3- ممارسة تمارين رياضية..

ممارسة التمارين يمكن أن تحسن نظام المناعة لديك، ويعتقد بعض الخبراء أن التمرين يمكن أن يوقف إطلاق العوامل المُمْرضة المحتملة، عن طريق الحفاظ علی تحرك الجهاز اللمفاوي، مما يشجع علی إزالة السموم من الجسم من خلال الرئتين والجلد من خلال زيادة القدرة علی التنفس.



وحلل الباحثون، الأبحاث المتوفرة وأعادوا تفسيرها، وخلصوا إلی أن التمرين المكثف؛ هو وسيلة مهمة للحفاظ علی نظام المناعة لديك.



4- احصل علی فيتامين د..

في العام الماضي، أشارت دراسة عالمية كبری نشرت في المجلة الطبية البريطانية إلی أن إضافة المزيد من فيتامين د إلی نظامك الغذائي يمكن أن يخفض من الإصابة بنزلات البرد، وذلك بتقليل خطر الإصابة بالزكام، والإنفلونزا، وعدوی الجهاز التنفسي الأخری الخطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية.



وعلی الرغم من أهميته، لسوء الحظ، فإن نقص فيتامين (د) شائع جدًا، خاصةً في المملكة المتحدة، حيث تشير الإحصاءات إلی أن ما يصل إلی 25٪ من سكانها عمومًا قد يعانون من نقص في فيتامين د، ومن العوامل الأخری التي تساهم في انخفاض مستويات فيتامين (د) الشيخوخة والحمل والرضاعة الطبيعية، البشرة الداكنة أو المغطاة، والسمنة، وتناول بعض الأدوية.



5- احصل علی فيتامين سي..

ويعد من أكثر الفيتامين المسؤولة عن منع الإصابة بالإنفلونزا وقائية لعقود، وفي العام الماضي، لخص تقرير نشر في مجلة Nutrients إلی أن فيتامين (سي) يبدو قادر علی منع وعلاج التهابات الجهاز التنفسي من خلال تعزيز وظائف الخلايا المناعية المختلفة.



6- استخدم الثوم في جميع الأطعمة..

ويعد الثوم أحد المركبات المضادة للميكروبات "البكتيريا والفطريات" ومضاد للالتهاب، وهذا يعني أن الثوم يساعد علی دعم الجهاز المناعي من خلال دعم التوازن الميكروبي، لذلك، فإن استخدام الثوم يمكن ان يستخدم للوقاية المباشرة من نزلات البرد.



7- دعم صحة الأمعاء البكتيريا الحية البروبيوتيك..

يشار إلی أمعائك الآن، من قبل الخبراء، باسم "الجهاز المناعي الثاني في الجسم"، ويجمع نظام المناعة في الأمعاء ما بين 70 و 80% من الخلايا المناعية في الجسم، ويمكن أن يكون البوابة الرئيسية للعدوی، حيث يمكن أن يكون البروبيوتيك مفيدا لدعم دعم جهاز المناعة.



وأكدت العديد من الدراسات ان استخدام البروبيوتيك كان أفضل علاج ليساهم في الحد من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي وتقليل الحاجة إلی المضادات الحيوية.



8- تناول الفطر والشوفان..

ويعد البيتا جلوكان هو نوع من الكربوهيدرات الموجودة في جدران الخلايا الفطرية معينة مثل الفطر و الشوفان الكامل، حيث وجد الباحثون أنها قادرة علی تحفيز جهاز المناعة لدينا و التقليل من مدة التهابات الجهاز التنفسي ونزلات البرد.



9- اغسل يديك باستمرار..

غسل اليدين يمكن أن يساعد في منع ما يصل إلی 21% من حالات الإصابة بالبرد والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، حيث أن الجراثيم تعيش على كل أيدينا، سواء أحببنا ذلك أم لا.



ووفقًا لمركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة، "يلمس الناس وجوههم وأنفهم وفمهم وعيونهم دون أن يدركوا ذلك، وتدخل الجراثيم الجسم عبر هذه المناطق وهي ما تجعلنا نمرض".



10- احصل علی الزنك..

يُعرف الزنك بأنه علاج للبرد، حيث من المفترض أن استخدام 10-15 ملي جرام من كبريتات الزنك؛ مفيد في الوقاية من نزلات البرد، خاصةً عند الأطفال، لذا من الأفضل تناول مكملات الزنك قبل ساعة من تناول الوجبة، أو بعد 2-3 ساعات بعد الوجبة.