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توك شو

محمد علي خير لـ وزيرة الهجرة: يا جبل ما يهزك ريح

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:48 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
وصف الإعلامي محمد علي خير، تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم، بحق السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأنها تصريحات «مستفزة».

وقال «خير» خلال تقديمه برنامج المصري أفندي على فضائية «القاهرة والناس» إن الوزيرة تبادر بالاهتمام بأي قضية تخص أي مواطن مصري خارج الحدود، مشيرا إلى أنها تتحدث بلباقة باسم حقوق المصريين بالخارج.

وتابع معلنًا تأييده الكامل لـمكرم"؛ لأنها تؤدي عملها على أكمل وجه، حيث قال موجهًا حديثه إليها: «يا جبل ما يهزك ريح».
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