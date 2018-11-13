عامر حسين يكشف حقيقة إلغاء السوبر المصري وتأجيل لقاء القمة بالدوري.. فيديو

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، حقيقة إلغاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في ظل ضغط المباريات بشكل كبير وازدحام الجدول.



وقال عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن فكرة إلغاء السوبر ترجع إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، لكنه لم يفكر في الأمر، ويسعى لتوفير موعد للمباراة.



وتابع أنه قبل انطلاق الموسم؛ اجتمع مع رؤساء الأندية، لتوضيح الصورة، وعرض فكرة إقامة الدوري من دور واحد، أو من مجموعتين؛ لتفادي الأزمة الحالية في مواعيد المباريات، لكن الأندية رفضت.



وأردف أنه لن يستطيع تحديد موعد واضح لمباراة القمة في الدوري؛ إلا بعد تقليص فارق المباريات بين الأهلي والزمالك، خاصة مع تأجيل العديد من المباريات للأحمر؛ بسبب مشاركاته الأفريقية.



وتابع أنه من الوارد إقامة مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز مع بعضهما، خلال وقت قليل؛ بعد تقريب فارق المباريات بين الفرق الثلاثة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص.