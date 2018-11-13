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رياضة

إبراهيم عبد الخالق: فيريرا انتقدني رغم تسجيلي هدفا في شباك الحدود.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 04:26 ص
جيسوالدو فيريرا،
جيسوالدو فيريرا،
محمد رشاد
قال إبراهيم عبد الخالق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، إن البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك، انتقده؛ رغم تسجيله هدفًا في شباك حرس الحدود ببطولة كأس مصر، في أول ظهور له مع الأبيض.

واوضح عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن فيريرا صفق له على تسجيل الهدف، لكنه انتقده؛ لأن تمركزه كان خاطئًا، حيث سجل الهدف من الجهة اليسرى رغم أنه في الأساس يشارك في مركز لاعب الوسط الأيمن.

وتابع أن فيريرا مدرب عالمي، وكان يمكنه تجاوز ما فعله البرتغالي مانويل جوزيه مع الأهلي، مشيرًا إلى أنه يعامل اللاعبين بشكل جيد، حيث أنه صاحب شخصية محترمة، ولديه فريق عمل متكامل، كل منهم يؤدي دوره.

واختتم عبد الخالق تصريحاته، قائلًا: إن رحيل فيريرا عن الزمالك كان خطأ كبير؛ لأنه كان يمكنه تحقيق الكثير مع الفريق الأول.
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