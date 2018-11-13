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منسق مشروع بركة غليون: طرح منتجات المشروع بالأسواق خلال أسابيع

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 04:31 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حمزة شعيب
أكد معتز المقدم، المنسق العام بين الجانبين المصري والصيني لمشروع بركة غليون، أنه من المتوقع طرح جميع إنتاج المشروع من الأسماك خلال الأسابيع المقبلة، وذلك من خلال منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ توزيع الشركة الوطنية للمنتجات السمكية.

وأضاف" المقدم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن جميع منتجات المشروع تمت بأيدي مصرية بنسبة 100%، لافتًا إلى أن مصنع الإنتاج يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية 100 طن يوميًا.

ونوه إلى أنه سيتم طرح كيلو السمك البلطي بـ22 جنيها، والبوري بـ 42 جنيها للكيلو، موضحا أن هناك خطة لتصدير منتجات مشروع غليون إلى الخارج ولكن بعد تلبية احتياجات السوق المحلي.

ولفت إلى أن مشروع بركة غليون يضم معمل للأبحاث يحتل المركز الـ12 على مستوى العالم.
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