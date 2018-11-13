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رياضة

أسامة خليل يطالب إدارة الإسماعيلي باتباع نهج محمود الخطيب.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:21 ص
أسامة خليل
أسامة خليل
محمد رشاد
كشف أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، عن 3 حلول يحتاجها الدراويش؛ حتى يعود النادي إلى سابق عهده، منافسًا قويًا على البطولات المختلفة.

وقال خليل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الإسماعيلي يحتاج لجنة فنية تعطي توصيات منطقية بشأن الصفقات أو الراحلين، بجانب ترضية نجوم الفريق الحاليين، وعدم الأخذ برأي السماسرة المحيطين بالمجلس.

واشار إلى أن الإسماعيلي عليه عدم التفريط في نجوم الفريق وترضيتهم، وعدم تكرار الأخطاء التي تحدث خلال السنوات الماضية بشكل مستمر.

وطالب أسامة خليل، مجلس إدارة الدراويش، بقيادة إبراهيم عثمان، بالاقتداء بـ محمود الخطيب رئيس الأهلي، وما فعله بعد خسارة الأحمر لبطولة دوري أبطال أفريقيا من توضيح الصورة بكل شفافية ووضوح.
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