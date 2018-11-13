حبس عاطل لاتهامه بحيازة هيروين وسلاح ناري غير مرخص بكفر الشيخ

قررت نيابة الحامول، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، حبس عاطل؛ لاتهامه بحيازة كمية من مسحوق الهيروين المخدر وسلاح ناري غير مرخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



كان اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، ضبط أ.ح ٢٣ سنة عاطل ومقيم بندر الحامول، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما ٢٨٨٨٥/ ٢٠١٦ م جنح مركز الحامول " سلاح ابيض.



وألقى المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز الحامول، القبض على المتهم وبحوزته بندقية خرطوش أجنبية الصنع عيار ١٢مم بقصد الدفاع و ٧٥ جراما من مخدر الهيروين بقصد الإتجار، حيث تم تحريز المضبوطات، وحُرر عن ذلك الواقعة، المحضر ٣٧٣٠١/ ٢٠١٨ جنايات مركز الحامول.