أسامة خليل يكشف عن أسباب تدهور نتائج فريق الإسماعيلي بالدوري ..فيديو

أرجع أسامة خليل، نجم النادي الإسماعيلي السابق، النتائج السلبية التي حققها الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم بالدوري، والتي تسببت في غضب جماهير الإسماعيلية، إلى عدة أسباب من بينها عدم تعاقد مجلس الإدارة مع لاعبين جدد على نفس مستوى اللاعبين الذين رحلوا، وهو ما يفتح الباب أمام حديث عن وجود سماسرة تتحكم في الصفقات لتحقيق مكاسب مادية ولهم علاقة بالشركة الراعية للإسماعيلي أيضًا.





وأضاف "خليل"، خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، إنني لا ألوم جماهير الدراويش على انتقادهم لمجلس الإدارة، وخاصة أن طموحها ارتفع بعدما حقق الفريق المركز الثاني بالدوري الموسم الماضي، فجماهير الإسماعيلي اعتادت على الكرة الجميلة، ولا ألومهم على غضبهم بسبب موقف الفريق في الدوري.