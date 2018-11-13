ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

علي حمزة: رئيس هيئة الاستثمار وعد بحل مشاكل مستثمري أسيوط وسوهاج

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
علياء فوزى
قال علي حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إنه عرض- خلال اجتماعه مع الدكتور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ومجدى غازى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية- المشاكل التي يعانى منها مستثمرى محافظتي أسيوط وسوهاج، وفي مقدمتها فرض الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية، حيث أكد أنها تضيف عبئا جديدا على الصناعة المصرية، وترفع تكلفة المنتج النهائي، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم هيئة التنمية الصناعية.

وأشار "حمزة" فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى صعوبة الإجراءات الخاصة بالحصول على اراضى صناعية سواء لانشاء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، وطالب بضرورة تطوير ميناء سفاجا بالبحر الأحمر؛ كونه اقرب الموانئ البحرية لمحافظات الصعيد، ومنفذا مهما لتصدير المنتجات الصناعية. 

وأكد أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ونائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدا بالبت فى هذه المشكلات.

وشهد الاجتماع، الذي عقد، الأحد، حلا فوريا لشكاوى بعض المستثمرين الفردية.

واشاد حمزة بالزيارات الميدانية للمسؤولين، وحرصهم على الاستماع لمستثمرى المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد. 

وقال إن الدكتور محسن عادل وعد بزيارة اسيوط فى اقرب وقت؛ للقاء مستثمرى المحافظة والتعرف على التحديات التى تواجههم.
loading...

ترشيحاتنا

هذا الحليب أفضل بـ 10 أضعاف من الأنواع الأخرى

عامر حسين يكشف حقيقة إلغاء السوبر المصري وتأجيل لقاء القمة بالدوري.. فيديو

سلحفاة نادرة تظهر في كوبا.. صور

مقتل إسرائيليين اثنين بعد استهداف حماس لمدينة عسقلان

رئيس الوزراء يبحث خطة تنفيذ المشروعات باجتماع الحكومة الأسبوعي

ليفربول يدفع الاتهامات عن مهاجمه

نبيلة مكرم تكشف آخر تطورات واقعة الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت

الخطيب بائع العرقسوس: بتحرج من منظري أمام الأئمة

وزنك زاد.. اتبعِ ريجيم لب عباد الشمس

طالبة تحاول الانتحار داخل حمام المدرسة بالإسكندرية

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات ..فيديو

شعبان عبد الرحيم: نفسى أزور الكعبة وأتوب عن كل شيء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات ..فيديو
مليون ونصف مشاهدة لـ إحساسي محمد رشاد
في أولى حلقات برنامجها.. إسعاد يونس ترقص على أنغام عيش بشوقك لـ تامر حسني
شاهد.. كواليس تصوير أغنية ناسيني ليه لـ تامر حسني تعرض لأول مرة
تامر حسني: كفاياك أعذار مش شبه شخصيتي.. وكل لما أسمعها لحد يتأثر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟