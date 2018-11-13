علي حمزة: رئيس هيئة الاستثمار وعد بحل مشاكل مستثمري أسيوط وسوهاج

قال علي حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إنه عرض- خلال اجتماعه مع الدكتور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ومجدى غازى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية- المشاكل التي يعانى منها مستثمرى محافظتي أسيوط وسوهاج، وفي مقدمتها فرض الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية، حيث أكد أنها تضيف عبئا جديدا على الصناعة المصرية، وترفع تكلفة المنتج النهائي، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم هيئة التنمية الصناعية.





وأشار "حمزة" فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى صعوبة الإجراءات الخاصة بالحصول على اراضى صناعية سواء لانشاء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، وطالب بضرورة تطوير ميناء سفاجا بالبحر الأحمر؛ كونه اقرب الموانئ البحرية لمحافظات الصعيد، ومنفذا مهما لتصدير المنتجات الصناعية.





وأكد أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ونائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدا بالبت فى هذه المشكلات.





وشهد الاجتماع، الذي عقد، الأحد، حلا فوريا لشكاوى بعض المستثمرين الفردية.





واشاد حمزة بالزيارات الميدانية للمسؤولين، وحرصهم على الاستماع لمستثمرى المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد.



