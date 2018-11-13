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منوعات

مشروع لإغراق الصحراء بالمياه لإنقاذ الأرض

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:56 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشف صينيون، قبل أيام، عن خطة؛ لجر السحاب في السماء واستمطاره في أماكن أخرى، وكأنه نهر في السماء، أو هذا ما أطلق على المشروع الذي ينتظر أن يتحقق في غضون 4 أعوامـ بحسب ما ذكر علماء صينيين.

ووفقًا لـ"سكاى نيوز"؛ طرحت الفكرة الجهنمية، شركة، تتخذ من وادي السيليكون مقرا لها، وتتلخص في تخليص العالم من فائض ثاني أكسيد الكربون في جو الأرض؛ بهدف إصلاح الضرر في المناخ، واستعادة جوها، قبل بدء مشكلة الاحترار العالمي، والتغير المناخي، وتصل تكلفتها إلى نصف إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي خلال عام، أي ما يعادل 50 تريليون دولار.

وبحسب الخبراء في شركة "واي كومبيناتور"، سيتم إغراق نصف الصحراء الكبرى بحوالي 238 تريليون جالون من ماء المحيطات، ثم تقطيره، وتغطية الصحراء بالسماد والطحالب، أو استزراعها بأشجار؛ لامتصاص ثاني أكسيد الكربون، وبث الأكسجين في جو الأرض، وبالتالي؛ وقف الارتفاع في حرارة الأرض، ومنع التغير المناخي.

يذكر أن الفكرة مطروحة، ولها مؤيديها ومعارضيها، لكن الشركة تحدثت عن البحث عن مستثمرين لديهم الاستعداد للعمل في فكرة قد تبدو خطرة، ولا يمكن إثبات صحتها، كما من غير المرجح أن تنجح.

وتنص الفكرة على إنشاء ملايين الأحواض المائية، تصل مساحة الواحد منها إلى فدان؛ بهدف نمو ما يكفي من الطحالب التي ستعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون الذي تسبب نسبته المتزايدة، في التغير المناخي الذي تعاني منه الأرض، بحسب ما ذكر موقع "إي بي سي نيوز" الإلكتروني.

ويمكن نشر السماد ورشه بالماء من أجل إنشاء غابات جديدة هائلة، حيث يمكن للأشجار أن تساعد في إنتاج مزيد من الأكسجين.

وقال خبير الطقس وعالم المناخ في جامعة كاليفورنيا، جريج راو، وعضو فريق البحث في شركة "واي كومبيناتور": "نحن لا نريد أن يكون هذا المشروع بهدف الربح.. نحن نحاول أن نفيد الأرض وليس كسب الأموال، لذلك فإن هناك حاجة لإجراء مثل هذه الأبحاث أولا، ثم وضع الرؤية بشأن كيفية تنفيذها وإدارتها".

ونبعت هذه الفكرة لدى شركة "واي"؛ من إجماع علماء المناخ، بأن البشرية تحتاج إلى تجاوز فكرة "إبطاء إنتاج وانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون"، إلى البدء بأفكار تتعلق بالتخلص من فائض هذا الغاز الضار من جو الأرض.

ويبدو هذا الأمر صعبا؛ ذلك أن الحجم المطلوب في الخطة الأولية لـ"إغراق الصحراء" ضخما للغاية، بل هائلا جدا، فهو يتطلب ملء 1.7 مليون فدان من الأرض القاحلة ببرك مياه بعمق مترين، وهو مشروع لم يشهد العالم له مثيل.

ويتطلب هذا الأمر؛ ضخ مياه المحيط في البرك ثم تحليتها؛ مما يعني ضرورة توافر شبكة كهرباء أكبر مما ينتجه العالم من الكهرباء حاليا، أما التكلفة المطلوبة لمثل هذا المشروع؛ فلا تقل عن 50 تريليون دولار، وهو مبلغ يوازي نصف إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي خلال عام كامل.

وتعتبر الشركة أن هذا المبلغ ليس بالكثير، مقابل إنقاذ الأرض من الاندثار، مع العلم أن الشركات الاستثمارية لن تدفع المال من دون مقابل، وبالتالي إذا لم يكن المشروع مربحا؛ فإنها لن تساهم فيه.
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