منظمة العفو الدولية تجرد زعيمة ميانمار من جائزة الضمير

أعلنت منظمة العفو الدولية، عن أنها سحبت جائزة حقوق الإنسان "سفير الضمير"، من زعيمة ميانمار "أونج سان سو تشي" التي منحتها لها عام 2009؛ وذلك بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.



وقالت المنظمة في بيان نشرته وكالة "سبوتنيك"، الاثنين، إنه "في 11 نوفمبر وجه كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، رسالة إلى تشي؛ لإبلاغها بأن المنظمة ستسحب جائزة عام 2009 منها"​​​.



وكتب الأمين العام للمنظمة في الرسالة: "بصفتكم سفيرة ضمير لمنظمة العفو الدولية، فقد كان توقعنا هو أنكم ستستمرون في استخدام سلطتكم المعنوية للوقوف ضد الظلم أينما تشاهدونه يقع، وخصوصا داخل ميانمار نفسها".



وأضاف: "واليوم، نشعر بالاستياء الشديد لأنكم أصبحتم لا تمثلون رمزا للأمل والشجاعة، والدفاع الخالد عن حقوق الإنسان. ولا يمكن لمنظمة العفو الدولية أن تبرر وضعكم المستمر كونكم حائزين على جائزة سفير الضمير. ولذا، فإننا ببالغ الحزن والأسى نسحب تلك الجائزة منكم".