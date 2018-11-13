طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمر فندقا غرب غزة

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فندقا بشكل كامل في منطقة الميناء المكتظة بالسكان، غرب مدينة غزة.



وأفاد شهود عيان، بأن طائرات حربية من نوع "أف 16"، دمرت بعدة صواريخ مبنى فندق الأمل، المكون من خمس طبقات، وسوته بالأرض، مساء الإثنين، وأشاروا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين حتى اللحظة.



وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت عدة مباني سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، فيما ما تزال حالة من الترقب والحذر تسود القطاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.