نيفين عبيد تكشف مزايا القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.. فيديو وصور

قالت نيفين عبيد، عضو مجلس الأمناء بمؤسسة المرأة الجديدة، إن مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد النساء؛ هو مشروع يتم العمل عليه وتبنيه من جانب 7 منظمات، حيث أنه يتكون من 7 ابواب، منها: "التعريف، إجراءات التقاضي، الجرائم الجنسية، جرائم إسقاط الحوامل، الجرائم الخاصة بخطف الفتيات والنساء والأطفال، واستغلالهم، جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات، الإجراءات الحمائية والوقائية من العنف".



وأضافت عبيد في تصريحات لـ"صدى البلد" " ان الجديد في هذا القانون يتمثل في طرحه أشكالا جديدة من العنف ضد النساء، ومحاولة وضع تصور تجريمها سواء كان بالحبس او بدفع غرامة، بالإضافة إلى زيادة الإجراءات الوقائية والحمائية من العنف ضد النساء، وذلك باعتبار ان تجريم العنف هو ليس الهدف او الطريقة الوحيدة لمناهضة العنف، ولكن أيضا الوقاية وحماية النساء المعنفات.



وتابعت عبيد أن أهم ما جاء في هذا المشروع؛ هو تبني النائبة "نادية هنري" له، ومحاولة الدفع به ومناقشته خلال جلسات البرلمان، وداخل اللجنة التشريعية، وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني والتي يقع عليها الدور في فتح فرص للحوار المجتمعي، وأن تكون هناك الكثير من النقاشات لهذا القانون مع الفئات المختلفة والمعنية بدراسة هذا النوع من القوانين، والتحدث مع النساء انفسهن او مع الفتيات او المنظمات الأهلية الأخرى او البرلمانيين، وأصحاب القرارات التشريعية.