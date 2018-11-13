ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

نيفين عبيد تكشف مزايا القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.. فيديو وصور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:02 ص
بين التجريم وآليات
بين التجريم وآليات المواجهة قانون لمناهضة العنف ضد المرأة
آية التيجي - عدسة / عمرو السيد
قالت نيفين عبيد، عضو مجلس الأمناء بمؤسسة المرأة الجديدة، إن مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد النساء؛ هو مشروع يتم العمل عليه وتبنيه من جانب 7 منظمات، حيث أنه يتكون من 7 ابواب، منها: "التعريف، إجراءات التقاضي، الجرائم الجنسية، جرائم إسقاط الحوامل، الجرائم الخاصة بخطف الفتيات والنساء والأطفال، واستغلالهم، جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات، الإجراءات الحمائية والوقائية من العنف".

وأضافت عبيد في تصريحات لـ"صدى البلد" " ان الجديد في هذا القانون يتمثل في طرحه أشكالا جديدة من العنف ضد النساء، ومحاولة وضع تصور تجريمها سواء كان بالحبس او بدفع غرامة، بالإضافة إلى زيادة الإجراءات الوقائية والحمائية من العنف ضد النساء، وذلك باعتبار ان تجريم العنف هو ليس الهدف او الطريقة الوحيدة لمناهضة العنف، ولكن أيضا الوقاية وحماية النساء المعنفات.

وتابعت عبيد أن أهم ما جاء في هذا المشروع؛ هو تبني النائبة "نادية هنري" له، ومحاولة الدفع به ومناقشته خلال جلسات البرلمان، وداخل اللجنة التشريعية، وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني والتي يقع عليها الدور في فتح فرص للحوار المجتمعي، وأن تكون هناك الكثير من النقاشات لهذا القانون مع الفئات المختلفة والمعنية بدراسة هذا النوع من القوانين، والتحدث مع النساء انفسهن او مع الفتيات او المنظمات الأهلية الأخرى او البرلمانيين، وأصحاب القرارات التشريعية.
نيفين عبيد تكشف مزايا القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.. فيديو وصور
نيفين عبيد تكشف مزايا القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.. فيديو وصور
نيفين عبيد تكشف مزايا القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.. فيديو وصور
نيفين عبيد تكشف مزايا القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.. فيديو وصور
نيفين عبيد تكشف مزايا القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.. فيديو وصور
نيفين عبيد تكشف مزايا القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.. فيديو وصور
نيفين عبيد تكشف مزايا القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.. فيديو وصور
نيفين عبيد تكشف مزايا القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.. فيديو وصور
نيفين عبيد تكشف مزايا القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.. فيديو وصور
نيفين عبيد تكشف مزايا القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.. فيديو وصور
loading...

ترشيحاتنا

كوب من هذا المشروب يوميا يمنع تراكم الرواسب المعدنية في المفاصل

الوزير اليهودي في الحكومة التونسية يرد على اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

ترامب يفجر أزمة في انتخابات ولاية فلوريدا

كواليس قفزة تامر حسني في فيلم البدلة.. فيديو

أنغام تكشف حقيقة زواجها السري.. فيديو

محمد الباز مشيدا بوزيرة الهجرة: دي قلب الأسد

شاب متهور يقفز ببحيرة تماسيح .. فيديو

متحدث الرئاسة: حل القضية الليبية يجب أن يكون داخليا

والد العروس السورية المنتحرة يتعهد أمام النيابة بالحضور فور طلبه

إبراهيم عبد الخالق: فيريرا انتقدني رغم تسجيلي هدفا في شباك الحدود.. فيديو

الموسيقيين: نرفض ما يقدمه حمو بيكا.. والمطرب يرد: بتاخدوا فلوس مني ليه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

في أولى حلقات برنامجها.. إسعاد يونس ترقص على أنغام عيش بشوقك لـ تامر حسني
شاهد.. كواليس تصوير أغنية ناسيني ليه لـ تامر حسني تعرض لأول مرة
تامر حسني: كفاياك أعذار مش شبه شخصيتي.. وكل لما أسمعها لحد يتأثر
إلغاء العرض الخاص لفيلم The Ballad of Buster Scruggs
تامر حسني: بنحضر لـ البدلة 2.. وإيرادات الفيلم مفاجأة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟