الأرض تنشق وتبتلع امرأة.. فيديو

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو مرعب، يُظهر لحظة انشقاق الأرض وابتلاعها سيدة، وذلك في أحد شوارع الصين المزدحمة.



ورصدت كاميرات المراقبة، الحادثة الغريبة، وسط ذهول وصيحات المارة، حيث انهار رصيف أحد شوارع مدينة لانتشو الصينية لحظة مرور المرأة؛ لتسقط في حفرة عمقها 3 أمتار.



وأصيبت السيدة بكسور في ضلوعها، وعلقت في قاع الحفرة، حتى قدوم سيارة إسعاف نقلتها إلى المستشفى، ولحسن الحظ أن حالتها مستقرة.



