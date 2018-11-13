رونالدو يتقمص دور حارس مرمى بمدرجات ملعب للتنس في لندن.. فيديو وصور

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، مع عائلته، أثناء حضورهم نهائي بطولة تنس بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والأمريكي جون إيسنر، في لندن.



وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، حضر رونالدو مع أسرته المباراة، فى عاصمة الضباب لندن، مع زوجته جورجينا رودريجيز، ونجله جونيور.



وفى لقطة طريفة، أمسك رونالدو بكرة التنس، عندما اتجهت نحوه بالخطأ أثناء متابعته لأحداث المباراة.



وزار البرتغالي الدولي، ملعب أولد ترافورد، الخاص بفريقه القديم مانشستر يونايتد، ولكن بقميص ناديه الإيطالى الحالي.