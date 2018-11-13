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منوعات

تحكم في سيارات فولكس فاجن من خلال الـ آيفون

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
كريم جمال
قررت عملاقة صناعة السيارات في ألمانيا والعالم، فولكس فاجن، طرح ميزة جديدة، تمكن مستخدمي آيفون، من التحكم فى السيارة عن بعد، عن طريق المساعد الشخصي الشهير siri.

وأتاحت الشركة تطبيق VW Car-Net بدون رسوم لفترة محددة، ومن ثم ستفرض رسوما على تحميله، والذى يربط نفسه بدوره، مع المساعد الشخصي الشهير لـ آبل.

وبعد الربط بين التطبيق والمساعد الشخصي؛ يقيس المسافة التى تقطعها السيارة، وفى حالة السيارات الكهربائية؛ يمكنه بدء شحنها وإيقافه باكتمال سعة البطارية، بالإضافة للتحكم في أبواب السيارات بالكامل.​
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