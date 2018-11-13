شاهد.. ابنة أغنى رجل في العالم تهنئ حبيبها المصري على إنستجرام

هنأت جنيفر كاثرين جيتس، ابنة بيل جيتس، أغنى رجل في العالم، حبيبها المصري، نايل نصار؛ بعد فوزه ببطولة كأس العالم للفروسية في الولايات المتحدة الأمريكية.



ونشرت ابنة الملياردير الشهير، عبر حسابها على "انستجرام"، صورة لحبيبها يمتطي جوادا، معلقة "مبروك نايل ناصر".



يذكر أن الثنائي قررا الارتباط منذ عام؛ بعدما جمعتهما رياضة ركوب الخيل والفروسية، ثم توطدت علاقتهما وقررا الارتباط رسميا، حيث سرق الشاب صاحب الـ27 عاما، ذوي الأصول المصرية، قلب جنيفر؛ بعدما انتقل للعيش فى كاليفورنيا عام 2009.