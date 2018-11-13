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منوعات

دراسة: ألمانيا تحتاج إلى 100 ألف مهندس كهربائي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:54 ص
صدى البلد
كريم جمال
توصلت دراسة ألمانية أجرتها رابطة الهندسة الكهربائية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، إلى استمرار تراجع أعداد المهندسين بها، وحاجة البلاد لأكثر من 100 ألف مهندس كهربائي خلال ال10 سنوات المقبلة.

وقال جونتر كيجل، رئيس الرابطة: «سيتعين علينا بذل الجهود؛ لرفع أعداد المهندسين الكهربائيين عن طريق الهجرة».

وطالب بتسهيل هجرة القوى العاملة المتخصصة، إلى ألمانيا، من أجل إمداد الشركات بما تحتاجه من مهندسين، بينما انتقد السماح للعاملين الذين أحيلوا للتقاعد، بالاستمرار في العمل.

وأشار إلى أنه في ظل معدل بطالة بنحو 2.2%؛ فإن المهندسين يتمتعون في ألمانيا بتوظيف كامل على المستوى العملي.
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