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محافظات

إعلان الوادي الجديد خالية من العشوائيات خلال أيام

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:11 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مساء أمس، الاثنين، المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك بهدف مناقشة آليات دفع مشروعات تطوير العشوائيات بالمحافظة وسرعة إنهائها.

وقال "الزملوط"، في تصريحات صحفية، إنه تم التنسيق لزيارة مرتقبة للمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك خلال الأيام القريبة المقبلة لتفقد بعض المشروعات ولإعلان محافظة الوادي الجديد خالية من العشوائيات.

وأضاف أن المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بتطوير منطقة مشربية غيث ومنطقة عين ام زير، كما تم إنشاء 3 أسواق حضارية بمركز باريس وبلاط والداخلة.
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