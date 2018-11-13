المصريون وأزمات التموين.. الوزارة: المشاكل بسبب عدم تحديث البيانات.. وبرلمانيون: فكرتها صائبة وتنفيذها خطأ ويجب مد فترة التظلم.. وأحمد موسى للأغنياء: تنازلوا عنها للفقراء

التموين: لم نحذف أي مواطن بسبب دخله

مستشار الوزير: مشاكل المواطنين ترجع إلى عدم تحديث بيناتهم

برلماني: فكرة تحديث البطاقات صائبة.. والتنفيذ خطأ

فتحي الشرقاوي: يجب مد فترة التظلم 4 أشهر

أحمد موسى للأغنياء: تنازلوا عن الدعم للفقراء





يبدوا أن أزمات التموين من بطاقات وتحديث بيانات وصرف مواد تموينية، ستظل محلقة فوق رؤوس المواطنين، في ظل أن وزارة التموين باتت لا شغل لها إلا حل تلك الأزمات، وإنهاء معاناة البسطاء من أبناء الشعب.





وفي هذا السياق، قال الدكتور عمر مدكور، مستشار وزير التموين، إن الوزارة تحذر المواطنين منذ أكثر من 100 يوم بضرورة تحديث بيانات البطاقات التموينية، من خلال إرسال رسائل على «بون الخبز» والذي يفيد بوجود مشكلة في البيانات ووجوب تحديثها.





وكشف مدكور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، بقناة «صدى البلد»، أن هناك مواطنين أهملوا في حق أنفسهم ولم يقوموا بتحديث بياناتهم.





وفسر مستشار الوزير، حذف 4 أفراد من عدد من بطاقات التموين؛ إلى وجود أخطاء في البيانات الموجودة، دون أن يقوم المواطن حينها بتحديث تلك البيانات.





وأكد أنه منذ 1 أغسطس 2018 وحتى الآن تم تسجيل 4 ملايين طلب من المواطنين بتعديل بياناتهم وتم تسجيلها على الكمبيوتر، وجار مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإنتاج الحربي.





وتابع مستشار وزير التموين، أنه لم يتم حذف أي مواطن من بطاقات التموين على أساس ما يتحصل عليه من صافي دخل، قائلا إن من تعرض للحذف من البطاقات من لم يقم بتحديث بياناته فقط، وما تم هو حذف البطاقات الوهمية.





وكشف عن أن مدة التظلم بشأن بطاقات التموين، بدأت منذ يوم 10 نوفمبر الجاري، وهو نفس موعد غلق بيانات تحديث المواطنين، ومستمرة «حتى يوم الدين» دون موعد لغلقها، حيث سيتم الرد على التظلم في خلال 72 ساعة.





فيما قال فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتحديث بطاقات التموين، صائب، ولكن حدثت أخطاء خلال عملية التنفيذ، بسبب سوء الإدارة ونقص أعداد الموظفين في مكاتب التموين.





وأضاف الشرقاوي، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن وزارة التموين تتحمل مسؤولية أخطاء تحديث البطاقات، وعليها التعامل بشكل سريع مع تظلمات المواطنين وحُسن معاملتهم في مكاتبها؛ لافتًا إلى أن المواطن من حقه الحصول على رغيف خبز مدعم.





وتابع النائب بأن فترة التظلم لمدة شهر واحد فقط بعد تحديث بطاقات التموين فترة غير كافية للمواطنين وتهدر حقوق كثير من المواطنين لتقديم تظلمات من أخطاء وقعت خلال عملية التحديث، مضيفا بأن تحديث بطاقات التموين قرار صائب جدا، خاصة أنه سيتم من خلاله الكشف عن البطاقات المكررة.





وتابع الشرقاوي، أن هناك أسماء وهمية ومتكررة في بطاقات التموين وعند تحديث البطاقات سيتم العثور على تلك البطاقات، وأن بعض المواطنين قد يخطئون في كتابة الرقم القومي للأشخاص المستحقين للدعم عند تحديث البطاقات، ولذلك قررت الحكومة منح مهلة شهرا للتظلم، مؤكدا أنها غير كافية، وقد تؤدي إلى ضياع حقوق مواطنين بعد حذف عدد من مستحقي الدعم.





وطالب الشرقاوي، وزارة التموين بمد فترة التظلم لـ4 أشهر؛ حتى يتم استيفاء كافة التظلمات.





أما النائب محمد الكومي، فقال إن هناك 21 مليون بطاقة تموين يتم تحديثها في وقت واحد، ومكاتب التموين غير مؤهلة لاستيعاب هذا العدد الضخم من المواطنين، خاصة مع عدم وجود إمكانيات بشرية ولا لوجيستية، أو أي وسائل حديثة تستطيع استيعاب ذلك العدد.





وأضاف أنه أبلغ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بتلك المشكلة، وبدوره تحدث مع مديري المديريات، ولكن لا يوجد حل أو إمكانيات لأي حل، مطالبا الوزير، باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير أجهزة ومكاتب لتحديث بطاقات التموين.





فيما وجه الإعلامي أحمد موسى، نداء إلى الأغنياء بضرورة التنازل عن الدعم المقدم من خلال بطاقات التموين، قائلا «خليك إيجابي مع البلد».





وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ساكني المناطق العشوائية مثل بولاق وإمبابة يستحقون الحصول على الدعم.





وكشف موسى عن أن عدد الأشخاص الأغنياء غير المستحقين لبطاقات الدعم كحد أدنى قد يصل إلى 3 ملايين شخص من المتواجدين في منظومة الدعم، مشيرا إلى أن الدولة توفر 85 مليار جنيه سنويا؛ بهدف تقديم دعم للمواطنين.





ولفت إلى إن المواطن «بيتعذب» خلال قيامه بتحديث بياناته في مكاتب التموين، خاصة مع وجود مواطنين منذ 5 سنوات لم يستطيعوا الحصول على بطاقة تموينية، وآخرين لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم.





وطالب "موسى"، المسئولين، بالعمل على تلبية وتنفيذ مصالح المواطن، قائلًا: «بلاش التكييف، بلاش الكلام في الإذاعة والتلفزيون».





وأضاف الإعلامي أن المسئول يتحدث بكلام وعلى أرض الواقع يجد المواطن عكس ما يتحدث به، مطالبا وزارة التموين بضرورة توصيل المعلومات بشكل صحيح للمواطنين.





واشار إلى أن هناك أسرًا حُذف 4 من أفرادها من بطاقة التموين، وتبقى فرد واحد فقط.



