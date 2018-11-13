الصين وبريطانيا تمددان اتفاقية تبادل العملة

أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، تجديد اتفاقية، بشأن برنامج تبادل العملة مع بنك إنجلترا.



وذكر البنك - في بيان اليوم، الثلاثاء - أن الحد الأقصى لقيمة التبادل تبلغ 350 مليار يوان "نحو 50 مليار دولار" مقابل 40 مليار جنيه استرليني، صالحة لمدة 3 سنوات، ويمكن تمديدها.



وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى حماية الاستقرار المالي المحلي، مشيرا إلى أن الجانبين وقعا على الاتفاقية السابقة عام 2015.