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أخبار العالم

موسكو: لا بديل عن العملية التفاوضية في ليبيا

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:08 ص
صدى البلد
أ ش أ
شدد النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية، سيرجي بريخودكو، على أنه لا يوجد بديل للعملية التفاوضية في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الحوار بين جميع أطراف الأزمة لإيجاد حلول وسط.

وقال بريخودكو، اليوم، الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "نعتقد أنه لا بديل للعملية التفاوضية في ليبيا، وينبغي على جميع الأطراف مواصلة الحوار؛ لإيجاد حلول وسط، والارتكاز على اتفاق الصخيرات، كونه الأساس الوحيد للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد".

وأضاف: "لابد من الارتكاز أيضا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2434 "، مؤكدا أن بلاده تتواصل مع كل الأطراف في ليبيا، ولا تدعم أي طرف دون الآخر، وتسترشد بمصلحة الحفاظ على سلامة الأراضي الليبية.

يذكر أن مجلس الوزراء الروسي أعلن أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، سيترأس الوفد الروسي إلى مؤتمر باليرمو الدولي في إيطاليا حول ليبيا.

ويعقد مؤتمر باليرمو، اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول المعنية بالملف الليبي؛ وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي.
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