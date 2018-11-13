جاكي شان سفيرا له.. مهرجان دولي جديد للسينما جنوب الصين في ديسمبر

أعلنت الصين عن تنظيم مهرجان سينمائي دولي جديد، تحت اسم "مهرجان هاينان السينمائي الدولي"، وذلك في مدينة سانيا الساحلية، جنوب البلاد، خلال الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر المقبل.



وقالت اللجنة المنظمة إن المهرجان الذي يستمر لـ8 أيام، سيقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل حفلات الافتتاح والختام وقسم للمنافسة ومعارض الأفلام والمنتديات، مشيرة إلى أن العديد من الممثلين والممثلات والمخرجين من الصين والخارج أكدوا حضورهم، من بينهم الفرنسية "إيزابيل هوبير" الحائزة على جائزة كان لأفضل ممثلة مرتين، ونجمة الأفلام الفرنسية "إيزابيل أدجاني" التي فازت بـ5 جوائز سيزار لأفضل ممثلة، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان.



وأضافت اللجنة أنه تم اختيار نجم السينما الصينية "جاكي شان" سفيرا للترويج للمهرجان، لافتة إلى أن المهرجان يهدف إلى بناء منصة للتواصل والتعاون والتجارة في صناعة السينما الدولية.

