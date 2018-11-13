الآثار المستردة: ننسق مع الخارجية والإنتربول الدولي للتعامل مع مزاد سوزبي في لندن

أكد شعبان عبد الجواد، مدير عام الآثار المستردة بوزارة الآثار، أنهم يتابعون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، المزاد الذي أعلنت عنه صالة سوزبي البريطانية يوم 4 ديسمبر المقبل، لبيع مجموعة قطع آثار مصرية.



وقال عبد الجواد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "إننا نسعى للاطلاع على المستندات الخاصة بالقطع الأثرية فور عرضها ومراجعتها بقوام المفقودات الموجودة لدينا".



وأضاف: "سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت خروج أي قطعة منها بطريقة غير شرعية، وذلك بالتنسيق مع الإنتربول المصري والدولي".



ومن أبرز القطع التي ستعرض في المزاد تمثال من الحجر الجيري القديم يسمى نخت أنخ يعود إلى الفترة ما بين عامي 1800 - 1700 قبل الميلاد، بسعر مقداره 1.5 مليون دولار، وقناع مومياء متعدد الألوان يعود إلى الفترة ما بين عامي 1075 و1716 قبل الميلاد، بسعر يتراوح بين 100 ألف جنيه إسترليني و150 ألف جنيه استرليني.



وقطعة خشبية من مومياء لفتاة من العصر الروماني، مع تقدير تقديري بقيمة ما بين 60 ألف إلى 90 ألف جنيه إسترليني، وتمثال برونزي لعضو مصري في عائلة آمون، يعود تاريخه إلى الفترة ما بين 946 إلى 600 قبل الميلاد، بقيمة تقدر بما يتراوح ما بين 7000 و10 آلاف جنيه استرليني.

