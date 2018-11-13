الصين وألمانيا تتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية

تعهدت الصين وألمانيا بتعزيز العلاقات الثنائية؛ وذلك خلال اجتماع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء" ليو خه، مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في بكين.



وقال "ليو خه" إنه منذ إطلاق الصين وألمانيا الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد عام 2014، شهدت الدولتان تبادلات متكررة عالية المستوى وعززت بشكل مهم الثقة السياسية المتبادلة.



وأعرب المسؤول الصيني عن أمله في أن يتمكن الجانبان من اغتنام الفرصة؛ للمضي قدما في توسيع التعاون المربح للجميع في مختلف المجالات، وتحسين الحوكمة الاقتصادية الدولية، وتعزيز رفاهية شعبي البلدين وشعوب العالم.



من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الجانب الألماني يولي أهمية كبرى لتحسين العلاقات مع الصين، ويقدر سياسية الصين نحو تعزيز الانفتاح، ومستعد لتعزيز التعاون العملي الثنائي والحماية المشتركة للنظام العالمي متعدد الأطراف.