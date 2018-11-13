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منوعات

العثور على موقع أثري في الصين من العصر البرونزي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:11 ص
صدى البلد
اكتشف فريق بحثي من معهد بحوث مقاطعة جيلين للثقافة والتاريخ، أطلال موقع من العصر البرونزي، في مقاطعة "جيلين" شمال شرق الصين.

وقال الباحث تشانج فو يو ضمن فريق الباحثين- في تصريحات اليوم- إن الموقع تم العثور عليه فوق تل بالقرب من قرية "فنجهوانجديان" في "دونهوا" بالمقاطعة، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن العثور على "فأس، ورأس سهم نصف مكتمل، وشظية من الجاليت" مصنوعة جميعها من الحجر، من 4 كهوف حجرية في الموقع.

وأضاف تشانج أن الفأس الحجري يبلغ طوله 43 سنتيمترا، ويزن 3ر5 كيلوجرام، وهو أحد أكبر الفؤوس الحجرية التي تم اكتشافها فى الصين، مشيرا إلى أن الموقع ربما ينتمي إلى مجموعة عرقية قديمة من شمال شرق الصين، وأن النتائج ستكون ذات قيمة بحثية كبيرة.
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