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أخبار العالم

مطرب راب نيجيري يعتزم خوض انتخابات مجلس النواب

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:52 ص
مجلس نواب نيجيريا
مجلس نواب نيجيريا
أ ش أ
أعلن المطرب النيجيري "بانكي دبليو"، خوضه غمار السياسة؛ باعتزامه الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2019.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن "بانكي" سيخوض الانتخابات علي مقعد في مدينة لاجوس، تحت راية الحزب الديمقراطي المعاصر، وقد أدلى بخطاب مثير بشأن قراره.

وولد "أولو بانكولي ويلنجتون" في مارس 1981، ومعروف باسم الشهرة "بانكي دبليو"، وهو مطرب وممثل ومغني راب مولود في الولايات المتحدة، وقد تحدث في خطابه المسهب عن نشأته لأبوين من نيجيريا، وطموحه وأحلامه تجاه بناء بلاده.
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