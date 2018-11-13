صرف 88 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 98 عاملا مضارا بسيناء وأسوان

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال،على صرف 88 ألف جنيه، من الصندوق بالوزارة لـ 98 عاملا بشركة مصر أسوان للسياحة بمحافظتي أسوان والقاهرة ، وبمدرسة سينا سكول الخاصة بشمال سيناء لتعثرهما فى صرف أجور عمالهم نظرا للظروف الاقتصادية التى يمران بهما، ووفقا للكشوف الواردة من الشركة والمدرسة والمعتمدة من التأمينات .



وقال الوزير إنه تم صرف هذه المبالغ للعاملين فورا بعد أن أصدر توجيهاته لمديري مديريات القوى العاملة بمحافظات القاهرة وأسوان وشمال سيناء بالصرف بمعرفة صراف كل مديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتى يتسنى لجميع العاملين مواجهة متطلبات المعيشة.



وأوضح الوزير أن الإعانة التي صرفها لشركة مصر أسوان للسياحة بمحافظتي أسوان والقاهرة ، بلغت 63 ألف جنيه، لنحو 56 عاملا، وبلغت 25 ألفا لـ 42 عاملا بمدرسة سينا سكول الخاصة بشمال سيناء ، لتعثرهما فى صرف أجور عمالهم نظرا للظروف الاقتصادية التى يمران بها، لاستقرار العمل والعمال داخل الشركة والمدرسة .



ونوه الوزير بأن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.



