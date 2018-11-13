الري: سحب وتعويم عدد من الوحدات السياحية بالنيل بالتعاون مع النقل النهري

قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع هيئة النقل النهرى، بسحب وتعويم عدد من الوحدات السياحية بنهر النيل ببعض المواقع بمحافظات المنيا والأقصر؛ نتيجة عدم الالتزام بالسير فى المجرى الملاحى المخصص لتلك الوحدات فى المجرى الملاحى بأمان.





يأتي ذلك فى إطار النشرة الملاحية التى تصدرها وزارة الموارد المائية والرى، والتى تحدد مناسيب المياه فى نهر النيل لمدة ثلاثة أشهر وفى ضوء ورود بلاغ عن شحوط عدد من الوحدات السياحية بنهر النيل ببعض المواقع بمحافظات المنيا والأقصر؛ نتيجة عدم الالتزام بالسير فى المجرى الملاحى المخصص لتلك الوحدات.





وناشدت وزارة الموارد المائية والري، مالكى الوحدات السياحية، اتباع تعليمات هيئة النقل النهرى باعتبارها الجهة المسئولة عن تطوير المسار الملاحي والحركة الملاحية بنهر النيل بشأن الالتزام بالسير فى المجرى الملاحى وبالسرعات المقررة؛ تجنبًا لحدوث أى شحوط للوحدات السياحية، وحفاظًا على أمن وسلامة السياح، وعدم الإضرار بهذا المرفق الحيوى للدولة.