تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات ..فيديو

استعرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد» اليوم، الثلاثاء، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.





وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:





القاهرة: العظمى 24- الصغرى 15، ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة حتى نهاية الأسبوع.





الإسكندرية: العظمى 23-الصغرى 17، ومن المتوقع أن تستقر درجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع.





مطروح: العظمى 22- الصغرى 16، ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة تدريجيا حتى نهاية الأسبوع.





الغردقة: العظمى 29، والصغرى 18، وتستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.





شرم الشيخ: العظمى 28، والصغرى 19، وستستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.





أسيوط: العظمى 27، والصغرى 13، وستستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.





كفر الشيخ: العظمى 24، والصغرى 15، وستستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.





أسوان: العظمى 29، والصغرى 15، ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة حتى نهاية الأسبوع.