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ثقافة

ابني ذاتك ومشاكل الزواج العرفي بثقافة المنيا

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة المنيا، والتي تنوعت ما بين ورش فنية وثقافية.

فأقام قصر ثقافة أبو قرقاص، فعاليات الأسبوع الثقافي الأول بمدرسة التجارة الثانوية بنات بعنوان "أبنى ذاتك"، والذي تضمن ورش للمسرح مع المخرج أسامة طه، وتدور حول كيفية بناء الذات وورشة لتدوير خامات البيئة مع الفنانة نهى عبد ربه وأخرى للكروشية مع المدربة منال عبدالله، إلى جانب محاضرة بعنوان "لا للزواج المبكر".

كما عقد ندوة بعنوان "مشاكل الزواج العرفي بين الريف والحضر" بمدرسة التجارة الثانوية بنات، حاضر فيها الدكتور عيد حجازى، والذي تحدث فيها عن مشاكل الزواج العرفي وما يترتب عليه من آثار سلبية وأضرار تلحق بالفتاة نتيجة هذا الزواج.

ونظمت مكتبة أبوان الثقافية ورشة فنية بمدرسة أبوان الإعدادية المشتركة بعنوان "أعياد الطفولة" وفى بيت ثقافة العدوة عقدت محاضرة بعنوان "مقاومة التطرف" ضمن نشاط الثقافة العامة ألقاها محمد عبد القوى حسن، تحدث فيها عن ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف موضحًا تعريفه أنه نتاج لعوامل اقتصادية أو دينية واجتماعية والبعد عن الدين والأنشطة الرياضية والثقافية.

واستضافت مكتبة العمارية الغربية طالبات مدرسة على سيد الاعدادية للتعرف على أنشطة المكتبة وقراءة مجموعة من القصص القصيرة، كما تابعت الطالبات معرض الكتاب التى نظمته المكتبة.

واختتم بيت ثقافة أبو جرج دورته التدريبية لتحسين الخط العربي للمدرب معتصم طه حسن وتحدث عن الفرق بين خطى النسخ والرقعة وطرق التعامل مع أولادنا لتحسين الخط باستخدام قواعد سليمة.

كما عقد قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان" تذوق الفنون البصرية"، تحدث فيها السينمائي محمد جمال عن جماليات الكادر السينمائي والفوتوجرافى، بالإضافة إلى إقامة بروفات لفرقتى الموسيقي العربية تغنت فيها الفرقة بعدد من الأغانى الدينية، وبروفات فرقة الفنون شعبية مع المدرب سيد تونى.
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