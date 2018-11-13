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ثقافة

قنصوة: مشروع كبير لتطوير منطقة آثار مصر القديمة والفسطاط

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:27 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
قالت سهير قنصوة، مدير عام آثار مصر القديمة والفسطاط، إنه تتبعها 4 مناطق هى مصر القديمة والفسطاط، والإمام الشافعى، وسور مجرى العيون، والمنيل، كاشفة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن أبرز المشاكل وطريقة تعاملهم معها.

وأضافت "قنصوة": "أبرز المشاكل موجودة فى منطقة الإمام الشافعى وسور مجرى العيون، وتتمثل فى التعديات وإلقاء المخلفات، خاصة موقعى سور مجرى العيون وقناطر بن طولون، أو كما تسمى بير أم سلطان التى تتجمع فيها المخلفات بشكل يؤثر على الأثر، ونفس المشكلة موجودة فى مقابر السبع بنات وموقع حفائر البعثة الفرنسية التابعين لمنطقة الفسطاط".

وكشفت أن "حل المشكلات لا نقدر عليه نحن بمفردنا، إذ تتداخل الاختصاصات لنا مع جهات أخرى مثل المحافظة والأحياء، حيث إن السبب فيما يواجهنا من مشاكل هو السلوك السيئ للأهالى فى هذه المناطق وعدم الوعى بالثقافة والآثار، وهو ما نراه بوضوح في جبخانة محمد على".

وتابعت: "نقوم بمجهود كبير جدا مع الحى وفرق النظافة ونرفع المخلفات والقمامة، ولكن لا يمضى وقت قليل جدا ونرى أكوام القمامة عادت مرة أخرى وكأننا ندور فى دائرة مفرغة، ومشكلة سور مجرى العيون ستنتهى بعد نقل المدابغ وهدم تعديات المخالفين، وهو ما يجري الآن، وسيتم عمل مشروع كبير لتطوير المنطقة بالتنسيق بين وزارة السياحة والثقافة والآثار وهيئة التنسيق الحضارى، لعمل منطقة سياحية من الطراز الأول".
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