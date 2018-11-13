صلاح عبد لله للنائبة الكويتية المسيئة للمصريين: بجد مايصحش كده

عبر الفنان صلاح عبدالله عن استيائه الشديد من مقطع الفيديو المتداول، والذي تقوم من خلاله النائبة الكويتية صفاء الهاشم بالهجوم على المصريين وعلى وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، على خلفية الاعتداء الذي تعرضت له مواطنة مصرية بالكويت.



وغرد صلاح عبدالله من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "‏عندي تصوير الصبح ولازم أنام بس ماقدرتش.. وحاولت أمنع نفسي من الكلام بس ماقدرتش".



وأضاف: "ياحبايبنا في الكويت الحبيبة بعد السلام بجد مايصحش كدا في إنتظار الإعتذار بس كده".