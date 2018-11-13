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اقتصاد

سحر نصر: مصر تتطلع لتحقيق تقدم فى تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:16 ص
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
علياء فوزى و محمد يحيى
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في ورشة عمل حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولي، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وسامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، وناجي بن حسين، المدير التنفيذى بالبنك، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والكهرباء والمالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى ومؤسسة التمويل الدولية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي للحصول على الدعم الفني اللازم لتطوير بيئة الأعمال، فضلا عن التواصل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للشباب المصري.

وأشارت "نصر" إلى استمرار برنامج الإصلاح، لمواصلة التحسن في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحة أن محافظة القاهرة دائما تكون سباقة فى الإصلاحات على المستوى المحلى.

وقالت إن آخر تقرير لممارسة أنشطة الأعمال رصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018، بينما هناك كثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وأخرى جار تنفيذها بعد هذا التاريخ، متوقعة أن تؤثر الإجراءات الجديدة إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.

وأوضحت أن مصر تتطلع لتحقيق تقدم كبير فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، بعد تقدمها 8 مراكز فى تقرير العام الحالى، عقب تنفيذها أكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.

يشار إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، يركز على 10 مجالات هى تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر، وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
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