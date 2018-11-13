أسماء مصطفى: أسعار حلاوة المولد هذا العام استفزازية وخرافية

قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن جميع الأسر المصرية تعتاد كل عام على شراء حلاوة المولد يوم المولد النبوي، مشيرة إلى ضعف الإقبال على شرائها هذا الموسم.



وأضافت "أسماء مصطفى"، خلال حلقتها ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن سعر صندوق حلويات وزنه 5 كيلوجرامات 1900 جنيه، معلقًة: "أسعار حلاوة المولد هذا العام استفزازية وخرافية".



وتساءلت: "كيف تشتكى تلك المتاجر من ضعف الإقبال وفى نفس الوقت كل متجر نفذ دعاية بملايين خلال أسبوع المولد فقط؟"، موضحًة أن تكلفة الدعايا يضاف على الحلويات.





