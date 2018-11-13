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محافظات

تدريبات لأعضاء تمريض أسوان استعدادا لمبادرة 100 مليون صحة.. صور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي، مدير المديرية استعداداتها لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة والتي تستهدف القضاء على فيروس الكبد الوبائى سى، والكشف عن الأمراض غير السارية.

من جانبه قال الدكتور إيهاب حنفي إنه جارى عقد تدريبات متواصلة لأعضاء التمريض لإعدادهم وتدريبهم لهذا الغرض، وخاصة أنه من المقرر أن تنطلق الحملة فى محافظة أسوان بدءا من أول ديسمبر المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر متتالية حتى نهاية فبراير 2019.

وأشار حنفى إلى أنه سيتم تنفيذ الحملة من خلال 102 فرقة ثابتة موزعة على عدد من الوحدات ومراكز الشباب، بالإضافة إلى 34 فرقة متحركة، و13 مستشفى على مستوى المحافظة حيث تستهدف الحملة فى أسوان الكشف على أكثر من 980 ألف مواطن.
تدريبات لأعضاء تمريض أسوان استعدادا لمبادرة 100 مليون صحة.. صور
تدريبات لأعضاء تمريض أسوان استعدادا لمبادرة 100 مليون صحة.. صور
تدريبات لأعضاء تمريض أسوان استعدادا لمبادرة 100 مليون صحة.. صور
تدريبات لأعضاء تمريض أسوان استعدادا لمبادرة 100 مليون صحة.. صور
تدريبات لأعضاء تمريض أسوان استعدادا لمبادرة 100 مليون صحة.. صور
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