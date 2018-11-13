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حوادث

ضبط متهم هارب من حكم مؤبد بقضية سرقة بالبحيرة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:14 ص
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إيتاى البارود خلال حملة للقضاء على العناصر الاجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام من القبض على متهم هارب من حكم مؤبد بقضية "سرقة".

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إيتاى البارود من ضبط المتهم كمال .س.ك، 17 سنة ومقيم السوالم قبلى بايتاى البارود.. المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية  / جنايات مركز إيتاى البارود "سرقة" والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.

وبمواجهة المتهم اعترف بالحكم الصادر ضده وجارى تسليمه.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
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