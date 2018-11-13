المنتخب يكشف عن أول رد فعل تجاه محمد صلاح بعد صورته المثيرة للجدل

كشف المهندس إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أول خطوات الجهاز الفني للفراعنة تجاه المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بشأن الصورة المثيرة للجدل التي نشرها خلال مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.



وقال لهيطة في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء، إن الجهاز الفني سيجتمع وسيعقد جلسة خاصة مع محمد صلاح اليوم، للوقوف على تفاصيل تلك الصورة".



وأضاف: "محمد صلاح سينضم للمعكسر المغلق اليوم وسيشارك في المران بشكل طبيعي، برفقة باقي اللاعبين المنضمين إلى المعسكر اليوم".



وكان محمد صلاح قد وصل إلى القاهرة قادمًا من لندن أمس "الاثنين"، ومن المقرر أن ينضم لمعسكر منتخب مصر اليوم "الثلاثاء".