انطلاق المهرجان الكشفى والإرشادى لذوي الاحتياجات الخاصة بدمياط

شارك مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة، التابع لمديرية الشباب والرياضة بدمياط، في المهرجان الكشفى والارشادى"أنا قادر بشكل مختلف" بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



من جانبه صرح علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، بأنه شارك في المهرجان 42 مشاركا من ذوى الإعاقة السمعية والذهنية.



وأضاف أنه سعيد بمشاركة الأطفال والشباب من ابناء دمياط وذلك لتنمية مهاراتهم الذهنية والتعرف على معلومات جديدة واستكشافات وكسب خبرات إرشادية من المؤكد انها ستعود بالنفع على الأطفال لتنمية مهاراتهم.

