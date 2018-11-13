أبو ستيت: واحة سيوة مشهود لها بزراعة التمور العضوية ..فيديو

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشاركة في مهرجان التمور تنمو كل عام، حيث تزداد عدد الجهات والدول والشركات والمنظمات الدولية التي تشارك في المهرجان.



وأضاف "أبوستيت"، في لقاء لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم الثلاثاء، أن مشاركة كل هذه الجهات في المهرجان تزيد من سمعة التمور المصرية، موضحًا أن واحة سيوة أصبحت من المناطق المشهود لها بالزراعة العضوية للتمور.



واكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ان هذا الأمر يضيف لواحة سيوها قيمة كبيرة.

