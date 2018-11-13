شاهد.. فبركة اتصالات المشاهدين على قنوات الجماعة الإرهابية

كشفت الإعلامية أسماء مصطفى، عن فبركة قنوات جماعة الإخوان الإرهابية لاتصالات المشاهدين؛ حيثُ إن هناك شخصا يدعى أحمد، من هولندا، يتصل بكل البرامج وكأنه من أماكن مختلفة، ولكن الغريب أنه يظهر بنفس الصوت.



وأوضحت "مصطفى"، خلال حلقتها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، أنه يتحدث فى جميع الموضوعات بما يتناسب مع سياسة قناة "مكملين"، معلقًة: "التمويل أقل.. يعنى متآمر.. وأهبل".



وأضافت أن تلك القنوات تحاول الاستفادة من المواطن البسيط للتأثير عليهم فى غضون أى أزمة قبل حلها.

