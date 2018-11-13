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مرأة

استشاري: عمليات التجميل ليست رفاهية وبعض الرجال يحتاجونها أكثر من النساء

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:06 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور محمد عماد الدين، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن عمليات التجميل ليست حكرا على النساء ولكن قد يحتاج الرجال لعمليات التجميل فى حالات بنسب أعلى من السيدات بكثير، بالإضافة إلى أن عمليات التجميل لم تعد نوعا من أنواع الرفاهية كما كان فى الماضى، ولكنها من المكملات الأساسية فى الحياة عند معظم الحالات.

وقال عماد الدين إن الجمال وحلم الشباب الدائم هي مطالب يسعى الكثير من الناس إلى تحقيقها، وهنا يبرز دور عمليات التجميل التي ارتبطت بالمرأة، لكن هذا الأمر لم يعد قاعدة، فالرجل أصبح يقبل على عمليات التجميل المختلفة وذلك لتحسين مظهره الخارجي وتعزيز ثقته بنفسه، حيث إن العمليات الجراحية التجميلية الأكثر شيوعًا عند الرجال هي شفط الدهون وتكبير عضلات المعدة، بينما النساء يهتممن بإعادة تشكيل الثدي وعمليات تجميل الوجه.

وأضاف أن الرجال يهتمون بمظهرهم مثل النساء أيضا، والجميع يريد أن يبدو أفضل سواء كان رجلا أم سيدة، وأكثر من 80٪ من الرجال الذين يخضعون لجراحات التجميل هم رجال ناجحون جدا في الحياة المهنية والعملية.
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