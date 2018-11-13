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حوادث

رئيس الدستورية يشارك في المؤتمر الدولي للمحاكم العليا بالهند

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:35 ص
المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا
محمد زهير
غادر القاهرة صباح اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، على رأس وفد قضائي رفيع المستوى متوجهًا إلى الهند.

ويشارك الوفد الذي يضم المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة، في المؤتمر الدولي التاسع عشر لرؤساء المحاكم العليا المقرر انعقاده في مدينتي دلهي ولاكناو، في الفترة من 14 -20 نوفمبر.

ومن المقرر أن يترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي احدى جلسات المؤتمر.
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رئيس الدستورية يشارك في المؤتمر الدولي للمحاكم العليا بالهند

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