رئيس الدستورية يشارك في المؤتمر الدولي للمحاكم العليا بالهند

غادر القاهرة صباح اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، على رأس وفد قضائي رفيع المستوى متوجهًا إلى الهند.



ويشارك الوفد الذي يضم المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة، في المؤتمر الدولي التاسع عشر لرؤساء المحاكم العليا المقرر انعقاده في مدينتي دلهي ولاكناو، في الفترة من 14 -20 نوفمبر.



ومن المقرر أن يترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي احدى جلسات المؤتمر.

